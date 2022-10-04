Офицера ЦАХАЛа арестовали за попытку протрубить в шофар в запрещенном месте

Группа еврейских активистов собралась у восточной стены Старого города, чтобы протрубить в шофар в преддверии праздника.

Сегодня, 4 октября, израильская полиция задержала офицера ЦАХАЛа, обвинив его в планировании проведения традиционного еврейского праздничного ритуала на спорном участке на восточной окраине Старого города Иерусалима.

Об этом сообщает издание Israelnationalnews.

Группа еврейских активистов собралась у восточной стены Старого города Иерусалима, чтобы протрубить в шофар в преддверии праздника Йом-Кипур, который начинается сегодня на закате.

Однако, полиция утверждает, что традиционное звучание шофара вблизи территории, используемой в качестве мусульманского кладбища, является провокацией для местного арабского мусульманского населения.

Силы правопорядка задерживают людей за попытки трубить в шофар у Ворот милосердия. Самих ворот там на деле нет, они давно заложены. В еврейской традиции Ворота милосердия связаны с приходом Машиаха и пророком Элияу. Это одна из причин, почему султан Сулейман приказал их запечатать.

«Курсор» писал ранее, что недавно проверить ли действует запрет на трубление шофара за переделами стен Старого города решил депутат Кнессета Симха Ротман. К нему подошла полиция, но депутата спасла неприкосновенность, а другой человек — Эммануэль Баруш был задержан.