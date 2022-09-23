В Иерусалиме показали места, где евреям нельзя трубить в шофар

Полиция задерживает людей за попытки трубить в шофар у Ворот милосердия в Иерусалиме. Проверить эту информацию на себе попытался депутат Кнессета.

За последнюю неделю несколько человек было задержано полицией за то, что трубили в шофар напротив Ворот милосердия возле Старого города Иерусалима.

Об этом сообщает Телеграм-канал Люди в черном.

Ворот на самом деле там нет, они давно заложены. В еврейской традиции Ворота милосердия связаны с приходом Машиаха и пророком Элияу. Это одна из причин, почему султан Сулейман приказал их запечатать.

Чтобы было ясно: это место находится за пределами стен Старого города. Там нет «статуса-кво» Храмовой горы.

Сегодня депутат Симха Ротман пришел проверить на себе, могут ли задержать на этом месте за трубление в шофар. Депутата спасла неприкосновенность, но задержали другого человек – Эммануэля Баруша.

На месте возник небольшой мирный протест против задержания, но это не помогло.

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