Официально: президент Ливана объявил, что принимает соглашение о морской границе с Израилем

Президент Ливана Мишель Аун официально объявил в своем обращении к нации, что Ливан принимает соглашение о морской границе с Израилем, которое было достигнуто при посредничестве США.

Об этом сообщает INN.

«Мы согласны принять окончательную формулу, представленную американским посредником, до тех пор, пока необходимые тексты не будут подписаны американской и израильской сторонами», – сказал ливанский лидер.

Также «Курсор» сообщал, что Нетаниягу обратился к Лапиду и сказал, что «когда вы сдаетесь Насралле, вы получите беспорядки в Иерусалиме«.