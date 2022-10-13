Нетаниягу: Когда вы сдаетесь Насралле, вы получите беспорядки в Иерусалиме

«Мы наблюдаем полную потерю контроля как в Иерусалиме, так и в Иудее и Самарии»

Лидер оппозиции Беньямин Нетаниягу сделал заявление, в котором раскритиковал Яира Лапида на фоне жестоких беспорядков в столице и волне палестинского терроризма в Иудее и Самарии.

Об этом сообщает INN.

«Прежде всего, я хочу поддержать мужчин и женщин сил безопасности, которые действуют на местах. Я также хочу поддержать граждан Израиля за их выносливость и стойкость. В последние дни мы наблюдаем полную потерю контроля как в Иерусалиме, так и в Иудее и Самарии.

Евреи, совершающие паломничество к Западной стене в праздник Суккот, подвергаются нападению толп разгневанных и буйствующих бунтовщиков. Наши граждане боятся ходить по улицам Иерусалима, нашей столицы. В нашей столице линчевали семьи с маленькими детьми. Это сцены, которые мы не можем себе позволить. Всему этому есть простая причина: когда вы сдаетесь терроризму, вы получаете терроризм. Когда терроризм встречается со слабостью и ленью – он только усиливается. Когда вы сдаетесь Насралле в Ливане, вы получите беспорядки в Иерусалиме», – заявил Нетаниягу.

Ранее мы рассказывали о том, как проходят многочасовые беспорядки в Иерусалиме.

Также «Курсор» сообщал, что глава СНБ Израиля Эяль Хулата высказался касаемо сделки о демаркации морской границы с Ливаном. Он сказал, что государство уступит почти 10 км территориальных вод, а также призвал к проведению референдума о сделке с Ливаном.

Помимо этого, министр обороны Бени Ганц расхвалил соглашение о морской границе с Ливаном и назвал преимущества сделки, которая «устанавливает новое уравнение безопасности».