Ограбление торгового центра в Йом-Кипур - появилось видео инцидента

Грабители, проникнув внутрь помещения, хватали все, что попадется под руку: технику, украшения, дорогую косметику.

Вечером в понедельник, 25 сентября, на Йом-Кипур в торговом центре "Биг" в Раанане произошло дерзкое ограбление. Неизвестные на джипе влетели в помещение и начали воровать товары в нескольких магазинах.

Об этом сообщает издание "Детали".

Злоумышленники внедорожником протаранили витрину, а проникнув внутрь, хватали все, что попадется под руку: электрическую технику, ювелирные украшения, дорогую косметику. В сети появилось видео, на кадрах которого можно увидеть, как неизвестные "обчищают" полки.

Но прохожие, ставшие свидетелями кражи, попытались остановить грабителей, они начали бросать в них палки и камни. Потом между ними завязалась драка, в которой участвовали десятки человек. Но преступникам удалось скрыться и забрать награбленное, сумма ущерба еще подсчитывается, но составляет сотни тысяч шекелей.

Сотрудникам полиции пока не удалось задержать подозреваемых. Расследование продолжается.