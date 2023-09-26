Ограбление торгового центра в Йом-Кипур - появилось видео инцидента

Вечером в понедельник, 25 сентября, на Йом-Кипур в торговом центре "Биг" в Раанане произошло дерзкое ограбление. Неизвестные на джипе влетели в помещение и начали воровать товары в нескольких магазинах.
Об этом сообщает издание "Детали".
Злоумышленники внедорожником протаранили витрину, а проникнув внутрь, хватали все, что попадется под руку: электрическую технику, ювелирные украшения, дорогую косметику. В сети появилось видео, на кадрах которого можно увидеть, как неизвестные "обчищают" полки.
Но прохожие, ставшие свидетелями кражи, попытались остановить грабителей, они начали бросать в них палки и камни. Потом между ними завязалась драка, в которой участвовали десятки человек. Но преступникам удалось скрыться и забрать награбленное, сумма ущерба еще подсчитывается, но составляет сотни тысяч шекелей.
Сотрудникам полиции пока не удалось задержать подозреваемых. Расследование продолжается.
"Курсор" писал ранее, что в Нагарии трое преступников проникли в ювелирный магазин и украли драгоценности, стоимостью 100 тысяч шекелей. Злоумышленники напали на владелицу магазина, когда она пыталась его закрыть.Еще мы писали, что в одном из старых кварталов Беэр-Шевы произошло жестокое ограбление. Неизвестные в масках проникли в дом мужчины, избили его и украли 10 тысяч шекелей.