Ограничения для евреев на посещение Храмовой горы во время Рамадана: появились новые подробности

22:38, Сегодня
Новости Израиля
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Фото: pixabay.com

Сообщается, что Бен-Гвир кричал во время обсуждения.

Журналисты утверждают, что правительство ограничит вход евреев на Храмовую гору, самое святое место иудаизма, во время священного для мусульман месяца Рамадан.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

В материале сказано, что на прошлой неделе группа высокопоставленных чиновников обсуждала подготовку к Рамадану. Во время встречи они подняли вопрос о Храмовой горе, и силовики попросили закрыть святыню для евреев в последние 10 дней месяца, как это делалось в предыдущие годы.

В отчете сказано, что министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир кричал во время обсуждения:

«Даже правительство Беннета не ограничивало въезд, как вы хотите. Предыдущее правительство закрыло вход на девять дней, и оборонное ведомство потребовало 10. Я не думаю, что нам вообще нужно закрывать Храмовую гору для евреев»

Источник в правительстве не опроверг утверждения о том, что правительство закроет Храмовую гору для евреев на время Рамадана, и заявил, что было принято решение о том, что «мы должны сбалансировать мусульманскую традицию» и желание евреев посещать Храмовую гору.

По словам источника, «поскольку это не вопрос статус-кво, а обсуждается в связи с текущей ситуацией каждый год», принято решение, что этот вопрос обсудят позже.

«Очищение Храмовой горы от евреев и отнятие у евреев четырех часов в день, чтобы посетить это место во время Песаха, превратит Храмовую гору, как и каждый год, в место террора…Вся ответственность за сдачу террористам лежит на министрах в правительстве и кабинете министров. Опомнитесь», – сказал гендиректор по защите интересов Храмовой горы Том Ниссани.

«Курсор» сообщал, что Нетаниягу пошел на уступки ПА.

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