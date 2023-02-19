Ограничения для евреев на посещение Храмовой горы во время Рамадана: появились новые подробности

Журналисты утверждают, что правительство ограничит вход евреев на Храмовую гору, самое святое место иудаизма, во время священного для мусульман месяца Рамадан.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

В материале сказано, что на прошлой неделе группа высокопоставленных чиновников обсуждала подготовку к Рамадану. Во время встречи они подняли вопрос о Храмовой горе, и силовики попросили закрыть святыню для евреев в последние 10 дней месяца, как это делалось в предыдущие годы.

В отчете сказано, что министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир кричал во время обсуждения:

«Даже правительство Беннета не ограничивало въезд, как вы хотите. Предыдущее правительство закрыло вход на девять дней, и оборонное ведомство потребовало 10. Я не думаю, что нам вообще нужно закрывать Храмовую гору для евреев»

Источник в правительстве не опроверг утверждения о том, что правительство закроет Храмовую гору для евреев на время Рамадана, и заявил, что было принято решение о том, что «мы должны сбалансировать мусульманскую традицию» и желание евреев посещать Храмовую гору.

По словам источника, «поскольку это не вопрос статус-кво, а обсуждается в связи с текущей ситуацией каждый год», принято решение, что этот вопрос обсудят позже.

«Очищение Храмовой горы от евреев и отнятие у евреев четырех часов в день, чтобы посетить это место во время Песаха, превратит Храмовую гору, как и каждый год, в место террора…Вся ответственность за сдачу террористам лежит на министрах в правительстве и кабинете министров. Опомнитесь», – сказал гендиректор по защите интересов Храмовой горы Том Ниссани.

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