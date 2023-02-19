Нетаниягу пошел на уступки ПА – СМИ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу согласился на ряд уступок Палестинской администрации (дальше – ПА) в рамках усилий администрации Джо Байдена по заключению сделки между двумя сторонами по снижению напряженности во время священного для ислама месяца Рамадан.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

По информации двух представителей администрации Байдена, США достигли «договоренности» с Иерусалимом и Рамаллахом, согласно которой и Израиль, и ПА будут воздерживаться от односторонних действий в течение следующих нескольких месяцев.

Положения негласного соглашения предусматривают, что ПА отложит свои планы по проведению голосования в Совете Безопасности ООН по резолюции, осуждающей израильское строительство в Иудее и Самарии. В четверг, 16 февраля, США намекнули, что, скорее всего, наложат вето на резолюцию, а официальный представитель Госдепартамента Ведант Патель назвал резолюцию «бесполезной».

Чтобы не быть вынужденным использовать свое право вето в Совете Безопасности, ожидается, что ПА в соответствии с новым соглашением потребует снять голосование по резолюции с повестки дня Совета. Взамен Израиль, как сказано в материале, согласился заморозить строительные проекты в Иудее и Самарии и остановить или значительно сократить снос незаконных арабских построек в восточном Иерусалиме, Иудее и Самарии.

Продолжительность приостановки строительства и сокращения количества сносов неясна, хотя в отчете утверждается, что США надеются снизить напряженность в течение предстоящего исламского месяца Рамадан, который длится с 22 марта по 20 апреля. Официальный представитель израильской дипломатии, цитируемый в отчете, отрицает, что были достигнуты какие-либо договоренности касаемо приостановки строительства в Иудее и Самарии.

«Курсор» сообщал, что в США республиканцы призвали Байдена ветировать резолюцию Совбеза ООН об Израиле.