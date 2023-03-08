Огромные динозавры, Рианна и другие: в каких костюмах израильтяне появлялись на улице в Пурим

В сети появилось множество видео с израильтянами, которые публично появлялись в различных костюмах во время празднования Пурима.













Ранее мы писали, что во время Пурима случилось настоящее чудо, потому что впервые вышел из больницы и встретился с солдатами офицер-десантник Надав Вайнберг, остановивший теракт в Ир Давид и получивший в результате нападения террориста серьезные травмы.

Остальные солдаты встретили его аплодисментами. Вайнберг принял участие в присяге десантников рядом со Стеной плача, а затем — в утренней молитве и чтении Мегилат Эстер.

Также «Курсор» сообщал, что Смотрич насмешил сеть своим образом на Пурим.