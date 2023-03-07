Смотрич насмешил сеть своим образом на Пурим

«Да здравствуют евреи! Чтобы все сложилось к лучшему», — написал Смотрич в своем твиттере, показав забавное фото, на котором он предстал в новом образе.

לחיים יהודים! אגוטע פורים. שהכל יתהפך לטובה. pic.twitter.com/nf2bbXgjAm — בצלאל סמוטריץ' (@bezalelsm) March 6, 2023

Одной из традиций Пурима является облачение в костюмы. В этот день евреи надевают костюмы и маски, которые символизируют персонажей из Мегиллы — короля Ахашвероша, царицу Эстер, героя Мордехая и злодея Амана. Также на Пурим традиционно устраиваются карнавальные шествия, на которых можно увидеть множество ярких и красочных костюмов. В целом, Пурим — это праздник радости, юмора и общения, который помогает сохранять культурное наследие еврейского народа.

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