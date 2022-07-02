Около 100 тысяч израильтян отправились сегодня на природу

Из контрольного пункта Управления городов Кинерета сообщили, что автомобильные парковки на пляжах Сусита, Хукук и Дуга были закрыты из-за наплыва посетителей.

В первые выходные летних каникул примерно 100 тысяч израильтян решили отдохнуть на природе. Так, на кемпинговых площадках заночевали в ночь с пятницы на субботу около 6200 туристов.

Также примерно 50 тысяч человек отправились на отдых на озеро Кинерет. Кроме того, еще десятки тысяч туристов заполонили пляжи по всей стране.

В Управлении природы и национальных парков заявили, что больше всего людей посетили пляжи Ган ха-Шлоша (Сахнэ), национальный парк Яркон (Тель-Афек), заповедники Эйн-Геди, Мецада, Кейсария, Пальмахим, Тель-Дор, национальный парк Ашкелон и пляж Ахзив.

В Управлении городов Кинерета отметили, что автомобильные парковки на пляжах Сусита, Хукук и Дуга были закрыты из-за слишком большого количества желающих отдохнуть.

Кроме этого, израильский шекель укрепился по отношению к доллару. Курс доллара по отношению к израильскому шекелю опустился на 0,145 процента. Он составил 3,442 шекеля за доллар. С другой стороны, евро укрепилось на 0,077 процента. Курс составил 3.6227 шекеля.

Курсор также сообщал, что опрос показал, сколько израильтян довольны своим экономическим положением.

Напомним, что Банк Израиля заявил, что рост экономики может продолжиться, несмотря на политические потрясения.