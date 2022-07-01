Разброс цен на недвижимость в Израиле огромен: главные сделки недели

Стоимость квартир в Израиле одинакового метража может отличаться в несколько раз. Рынок недвижимости в стране показывает высокую активность.

Агентства «Римакс» и «Англо-Саксон» поделились данным о самых интересных сделках в стране за неделю.

В Иерусалиме 2-комнатная квартира на улице Шдерот ха-Наси продана за 2,2 миллиона шекелей.

В Холоне 3-комнатная квартира площадью 65 квадратных метров на улице Хар ха-Цофим была продана за 1,625 миллиона шекелей.

В Бат-Яме 3-комнатная квартира площадью 80 квадратных метров и 6-метровым балконом на улице Пинкас продана за 1,71 миллиона шекелей.

В Ришон ле-Ционе 3,5-комнатная квартира площадью 70 квадратных метров на улице Маня Шохат продана за 1,85 миллиона шекелей.

В Беэр-Шеве 8-комнатный коттедж площадью 100 квадратных метров на участке площадью 160 квадратных метров с 70-метровым садиком продан за 3,3 миллиона шекелей.

В Реховоте 4-комнатная квартира площадью 99 квадратных метров на улице Ситков продана за 1,7 миллиона шекелей.

Ранее Курсор писал, что обнародован отчет о состоянии экономики Израиля. Центр Тауба опубликовал отчет «Картина нации 2022», в котором представлены некоторые из наиболее существенных тенденций в сферах экономики, рынка труда.

Кроме этого, израильский шекель укрепился по отношению к доллару.

Курсор также сообщал, что опрос показал, сколько израильтян довольны своим экономическим положением.

Напомним, что Банк Израиля заявил, что рост экономики может продолжиться, несмотря на политические потрясения.