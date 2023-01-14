Около 30 тысяч путешественников посетили заповедники и национальные парки в Шаббат

Примерно 30 тысяч путешественников отправились на прогулку под субботним дождем по заповедникам и национальным паркам в Шаббат.

Об этом сообщает Maariv.

Среди самых популярных мест сегодня, 14 декабря, оказались национальный парк Масада, национальные парки Яркон-Тель-Афек и Кумран, природный заповедник Эйн-Геди и Сталактитовая пещера.

Ранее «Курсор» рассказывал о том, что в Израиле после пандемии уже началось восстановление туристической сферы. В минувшем году нашу страну посетили уже более 2 млн иностранных туристов, в 2022 году страна планирует привлечь еще больше гостей.

Министерство туризма уже объявило о запуске нескольких программ, которые могут увеличить число посетителей святой земли по сравнению с прошлым годом. Чиновники путем развития отношений с другими странами надеются, что это увеличит число туристов, которые прибывают из-за рубежа.

В частности, речь идет о шестой конференции Всемирной туристской организации ООН по винному туризму, состоявшейся в Альбе в сентябре 2022 года, и 1-ом Глобальном молодежном туристическом саммите в Сорренто в июне. Эти мероприятия провели в сотрудничестве с Италией.

Министр туризма Италии Массимо Гаравалья сказал, что его стране тоже принесет плоды это партнерство. По его словам, в Италии хотят увеличить количество туристов среди молодежи, что «особенно для Израиля, который является очень молодой страной».

Еще один очевидный источник развития туризма в этом году ‒ открытие нескольких прямых рейсов в популярные направления по всему миру. В частности, прямые рейсы из Тель-Аива будут доступны в Бостон, Атланту, Сеул, Японию, Ирландию и Австралию.

Также сферу туризма могут развивать путем продвижения продукции иностранных СМИ в нашей стране. В июне запустили межминистерскую программу под названием «Фонд содействия иностранному производству» на сумму 45 миллионов шекелей с целью возмещения до 30% производственных затрат на иностранное производство фильмов и сериалов в Израиле.