ООН раскритиковала Израиль за план по смягчению требований к владению оружием

Глава ООН по правам человека Волкер Тюрк призывает положить конец «нелогичной эскалации» между Израилем и палестинцами, а также критически высказался о планах по упрощению и смягчению требований к ношению оружия израильтянами.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Терк раскритиковал Израиль за меры, которые «могут привести только к дальнейшему насилию и кровопролитию» после всплеска актов терроризма и столкновений.

«Вместо удваивания неудачных подходов к насилию и принуждению я призываю всех участников отказаться от нелогичной эскалации, которая привела лишь к мертвым телам, разрушенным жизням и полному отчаянию. Недавние меры, принятые израильским правительством, только подпитывают дальнейшие нарушения и нарушения закона о правах человека. По опыту мы знаем, что распространение огнестрельного оружия приведет к увеличению риска убийств и ранений как израильтян, так и палестинцев», — говорится в заявлении Тюрка.

Глава ООН по правам человека имел в виду объявленную капитальную перестройку отдела лицензирования огнестрельного оружия Министерства национальной безопасности после серии терактов. План направлен на то, чтобы оптимизировать и упростить процессы для гражданских лиц, которые желают носить оружие.

Терк также призывает «всех, кто занимает государственные должности или другие руководящие должности, да и вообще всех, прекратить использование выражений, разжигающих ненависть к «другим». По его мнению, ряд мер, объявленных Израилем в ответ на теракт в Иерусалиме, в том числе «карательные принудительные выселения и снос домов», можно приравнять к «коллективному наказанию».

Посол Израиля при Организации Объединенных Наций в Женеве Мейрав Эйлон Шахар ответила Турку, заявив, что в заявлении главы ООН по правам человека «даже не хватает приличия описать нападения на прошлой неделе тем, чем они были, актами палестинского терроризма, направленными против еврейского народа».

Ранее мы рассказывали, что Бен-Гвир представил свой план разрешений на огнестрельное оружие.

Также «Курсор» сообщал, что Израиль обвинил ООН в подстрекательстве ПА к терроризму.