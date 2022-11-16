Опрос: 90% подрядчиков платят «отступные» преступникам

Ассоциация подрядчиков и строителей в Тель-Авиве и Центральном округе провела опрос и установила, что многие подрядчики платят «отступные» преступным организациям, а эти расходы в итоге перекладывают на покупателей квартир.

Об этом сообщает The Marker.

Было опрошено примерно полтысячи подрядчиков, 87,5% из которых на условиях анонимности рассказали, что представители криминальных группировок требовали с них «отступные» за то, что бы их строительные площадки оставались неповрежденными. Они признались, что за последние несколько лет рэкет лишь возрос и, по их мнению, полиция уделяет недостаточно внимания этой проблеме.

Размер сбора «за охрану» колеблется от 350 до 500 тысяч шекелей за проект. Максимальные суммы часто встречаются на периферии. По словам 44% опрошенных, с них требовали примерно 350 тысяч шекелей, еще 40% – от 350 до 500 шекелей за проект, а 16% – от 500 тысяч до 1 миллиона или больше.

По словам гендиректора Ассоциации подрядчиков и строителей Тель-Авива и Центрального округа, рэкет – одна из главных бед строительной отрасли Израиля, охватившая всю страну.

«Сразу после того, когда вы впервые приехали на стройплощадку, даже просто для осмотра землю, вас там кто-то будет ждать», – рассказал известный подрядчик, пожелавший остаться неназванным.

Под «кто-то» строитель предполагает представителей преступных организаций, преимущественно из бедуинского сообщества. Они приезжают на микроавтобусе или роскошной машине и делают предложение об «охране» объекта в такой формулировку, которая не предполагает отказ.

Он добавил, что полицейские утратили контроль над происходящим, вследствие чего «все платят по какому-то молчаливому согласию». Также журналисты узнали, что Израиль разделили на «зоны контроля», находящиеся под разными преступными организациями. В каждом районе есть свой «шериф», действующий через «охранные компании».

Также «Курсор» сообщал, что назван город-чемпион Израиля по подорожанию жилья.