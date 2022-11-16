Назван город-чемпион Израиля по подорожанию жилья

В течение августа-сентября 2022 года цены на квартиры в среднем по стране подскочили на 1,1 процента.

В Израиле продолжает дорожать недвижимость, стоимость квартир с августа по сентябрь выросла почти на 20%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом свидетельствую данные Центрального статистического бюро.

За эти два месяца цены на квартиры в среднем по стране выросли на 1,1 процента по сравнению с июлем-августом 2022 года. Эти цифры включают реальные сделки по продаже новых квартир и вторичного жилья.

Согласно данным, абсолютный рекорд по подорожанию недвижимости за текущий год установил город Бат-Ям. В нем квартиры выросли в цене на 44 процента, если сравнивать показатели за июль-сентябрь. На втором месте оказался Кфар-Сава, где стоимость недвижимости выросла на 27 процентов, а тройку лидеров замкнул Ашкелон — 24 процента.

Если смотреть данные по округам, то сильнее всего выросла цена в Хайском — почти на 24 процента. В 2021 году там квартиру можно было приобрести в среднем за 1 млн 263,9 тыс. шекелей, а сейчас покупка обойдется в 1 млн 556,6 тыс.

«Курсор» писал ранее, что во втором квартале 2022 года из почти 560 квартир, которые были проданы инвесторами в убыток, пятая часть пришлась на южный регион страны.

Еще мы писали, что в городе Ноф-ха-Галиль планируют построить новые жилые кварталы, в результате чего населения увеличится на 40 процентов.