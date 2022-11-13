Опрос показал, что израильтяне не доверяют правовой системе

Результаты проведенного опроса общественного мнения показали, что 36% опрошенных вообще не верят в эффективность правовой системы Израиля.

Недавнее исследование, проводившееся непосредственно перед выборами, было посвящено вопросам демократии и общества в Израиле.

В итоге общество высказало глубокое недоверие к силе израильской демократии и общества.

Опрос показал, что 82% населения считает, что израильское общество очень разделено, а 61% уверен, что израильская демократия находится в опасности или ненадежна.

Оказалось, что 36% опрошенных вообще не верят в правовую систему Израиля. Причем среди верующих и ультраортодоксов уровень недоверия к правовой системе был значительно выше: 54% и 83% соответственно.

Интересно, что в расколе общества израильтяне винят политическое руководство (92%), новые цифровые СМИ (83%) и традиционные СМИ (80%).

ЦАХАЛ по-прежнему является самым мощным объединяющим фактором в израильском обществе: 64% заявили, что это фактор, который в наибольшей степени способствует единству между частями израильского общества.

В анкете также был вопрос об отношении к арабской общественности в Израиле. Треть населения Израиля (34%) не считает израильских арабов неотъемлемой частью израильского общества. 59% ответили, что арабы в Израиле не имеют права выражать свою идентификацию с палестинским народом и необходимо принять закон, запрещающий развевание палестинского флага в Государстве Израиль.

Относительно статуса ультраортодоксального населения треть опрошенных считают, что они не является неотъемлемой частью израильского общества, но с предыдущих опросов отношение к ультраортодоксам значительно улучшилось.

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