Ицхак Гольдкнопф жестко осудил высказывания Либермана

Слова Либермана о раввине Маран ха-Гаон были жестко восприняты лидером «Яадут а-Тора». «Вместо ненужных провокаций постарайтесь минимизировать ущерб, нанесенный вами за короткое пребывание в должности», — заявил он.

Председатель организации «Яадут а-Тора» Ицхак Гольдкнопф раскритиковал слова уходящего министра финансов Авигдора Либермана.

Он заявил: «Я выражаю решительный протест против слов министра финансов в адрес главного раввина Маран ха-Гаон Ицхака Йосефа Шалиты. Человек, который богохульствовал и подстрекал против всего общества, не будет ограничивать свободу выражения других и уж точно не раввина в Израиле».

Гольдкнопф, как ожидается, в новом правительстве Нетаниягу может получить пост министра жилищного строительства.

Глава «Яадут а-Тора» заявил Либерману: «Напоминаю, что выборы уже прошли, и в те несколько дней, что у вас остались в министерстве финансов, вместо ненужных провокаций постарайтесь минимизировать ущерб, нанесенный вами за короткое пребывание в должности».

Ранее Курсор писал, что Герцог предоставил Нетаниягу мандат на формирование правительства. С того момента, как президент Ицхак Герцог передаст Биньямину Нетаниягу мандат, у него будет 28 дней на формирование нового правительства.

Также мы сообщали, что Либерман судится с Камисой: суд рассматривает обвинения в клевете о заказном убийстве.

Наша редакция уже писала о коалиционных переговорах: религиозные партии потребовали особые портфели.

Кроме того, мы информировали, что Лапид призывает к объединению оппозиции перед лицом «безумия» формирующейся коалиции. Уходящий премьер-министр Яир Лапид призывает союзные стороны работать вместе, чтобы «защитить израильскую демократию».