Опрос показал, нравится ли израильтянам жить в Израиле

Абсолютное большинство израильтян считают, что Израиль — хорошее место для жизни, и большинство из них довольны своей жизнью здесь, согласно опросу, опубликованному Maariv перед Рош ха-Шана.

65% израильтян ответили, что Израиль — хорошее место для жизни, 33% сказали, что так не думают, а 2% не ответили.

Сегментация ответов показывает, что степень удовлетворенности увеличивается с возрастом респондентов: 77% лиц в возрасте 61 года и старше по сравнению с 51% молодых людей в возрасте до 29 лет считают, что Израиль является хорошим местом для жить.

Позитивное восприятие жизни в Израиле более распространено среди религиозных (79%) и ультраортодоксальных (69%), по сравнению с 59% светского сектора. Большинство респондентов (59%) также довольны жизнью в Израиле, 37% не удовлетворены и еще 4% не знают. Кстати, мужчины (64%) удовлетворены больше, чем женщины (54%).

Люди в возрасте 61 год и старше удовлетворены значительно больше, чем молодежь до 29 лет (76% против 48% соответственно), религиозные и ультраортодоксальные (77% и 68% соответственно) более удовлетворены, чем светские и традиционные (55% против 21%). В целом самыми счастливыми являются ультраортодоксы (82%), за ними следуют религиозные (71%), светские (63%) и традиционные (48%).

Больше всего израильтян беспокоит стоимость жизни (68%). Различий в этом отношении между респондентами из разных групп нет. После этого с большим отрывом следуют палестинский терроризм (32%), цены на жилье (18%), преступность (13%) и политическая нестабильность (12%).

В опросе приняли участие 715 членов интернет-панели респондентов Panel4All. Опрос проводился по репрезентативной выборке взрослого населения Израиля в возрасте от 18 лет и старше, как евреев, так и арабов. Максимальная погрешность выборки составляет 3,7%.

Ранее Курсор писал, что накануне Рош ха-Шана еврейское население Израиля превысило 7 миллионов человек. Еврейское государство в настоящее время составляет 46,2% от 15,2 миллиона евреев во всем мире.