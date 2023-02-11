Опрос: сколько израильтян хотят, чтобы правительство продолжило реформу судебной системы

Новый опрос показал, что более 60% населения хотят, чтобы правительство остановило или отложило свои законодательные усилия, направленные на резкое ослабление Высокого суда и обеспечение политического контроля над назначением судей.

Об этом сообщает 12-й канал.

Проведенный журналистами опрос показал, что на вопрос, поддерживают ли израильтяне остановку или отсрочку процесса, 31% сказали, что его следует остановить, 31% сказали, что его следует отложить, 24% сказали, что его следует продолжать, а 14% ответили, что не поддерживают. Не было указано, сколько человек было опрошено, с помощью каких средств, а также какая погрешность.

Опрос также показал, что среди избирателей блока коалиционных партий премьер-министра Биньямина Нетаниягу 42% поддержали остановку или отсрочку, а 45% заявили, что процесс должен продолжаться.

Поскольку лидеры протеста призывают к общенациональной забастовке в понедельник, опрос обнаружил значительную поддержку этой акции: 28% респондентов поддержали этот шаг, хотя сами не будут бастовать, 22% планируют забастовку и 31% выступают против акции, 19% не смогли ответить.

Индекс «Израильский голос», ежемесячно публикуемый аналитическим центром Израильского института демократии (IDI), показал, что 63% респондентов «выступают за диалог между различными политическими лагерями относительно предлагаемых законодательных изменений в попытке достичь компромисса».

На вопрос, хороши или плохи планы, представленные министром юстиции Яривом Левиным, 43% респондентов назвали их плохими, а 31% считают планы Левина хорошими. Оставшаяся четверть ответила, что «не знает».

«Курсор» сообщал, что в БАГАЦ подана петиция о признании Нетаниягу недееспособным.