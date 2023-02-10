В БАГАЦ подана петиция о признании Нетаниягу недееспособным

Движение за качество правительства утверждает, что премьер-министр нарушил соглашение о конфликте интересов, запрещающее ему участвовать в делах, которые могут повлиять на его судебный процесс.

Движение за качественное правительство в Израиле обратилось в Верховный суд с ходатайством о признании премьер-министра Биньямина Нетаниягу непригодным к занимаемой должности.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Группа утверждала, что Нетаниягу нарушает соглашение о конфликте интересов, которое запрещает ему участвовать в делах, которые могут повлиять на его продолжающийся судебный процесс по обвинению во взяточничестве. Группа сослалась на законопроект, продвигаемый его коалицией, который резко ограничит способность Высокого суда отменять законы и предоставит политикам полный контроль над судебными выборами.

Недавние сообщения в СМИ утверждали, что генеральный прокурор Гали Бахарав-Миара изучает возможность приказать Нетаниягу уйти в отставку за нарушение соглашения о конфликте интересов в свете его публичных заявлений в поддержку пересмотра судебной системы и предполагаемых действий по ее продвижению. Эти сообщения были опровергнуты Генеральной прокуратурой.

Но группа противников Нетаниягу прилагает усилия, заявляя в своем заявлении, что премьер «доказал, что он не способен разделять свои юридические вопросы и управление страной, и пытается разрушить демократию».

В соответствии с соглашением о конфликте интересов от 2020 года, составленным тогдашним генеральным прокурором Авихаем Мандельблитом, чтобы позволить Нетаниягу оставаться премьер-министром, даже если он находится под судом, Нетаниягу не может участвовать в каких-либо делах, которые затрагивают свидетелей или других подсудимых в суде, или в законодательстве, которое повлияет на судебное разбирательство против него.

Нетаниягу также не может вмешиваться ни в какие вопросы, связанные со статусом нескольких высших должностных лиц полиции и прокуратуры, в нескольких областях, находящихся в ведении Министерства связи, или в Комитете по назначениям судей, который назначает судей в Окружной суд Иерусалима, где проходит его суд, и в Верховный суд, который будет рассматривать любые апелляции по делу.

В своей петиции Движение за качественное правительство признало, что в прошлом суд выносил решение против принятия столь радикального шага. Однако, учитывая радикальные предложения, которые сейчас выдвигает правительство, чтобы значительно ограничить власть судебной власти, необходимость для Нетаниягу взять отпуск стала более насущной, утверждается в нем.

Нетаниягу находится под следствием по трем делам о коррупции по обвинению в мошенничестве и злоупотреблении доверием, а также во взяточничестве по одному из них. Он отрицает правонарушения и бездоказательно утверждает, что обвинения были сфабрикованы в результате попытки политического переворота, организованной полицией, прокуратурой, СМИ и левыми соперниками.

Ранее Курсор писал, что возле дома Нетаниягу начался протест. Сотни людей вышли на протест против реформирования судебной системы перед домом премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Иерусалиме.

Мандельблит выступил с заявлением: План судебной реформы — это «смена режима». Авихай Мандельблит, бывший генеральным прокурором, говорит, что предлагаемые правовые изменения вносятся, чтобы помочь премьер-министру довести уголовный процесс до завершения.

Курсор сообщал, что противостояние Нетаниягу и юрсоветника по судебной реформе продолжаются. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу сообщает, что распоряжение о том, что он не должен участвовать в усилиях по проведению судебной реформы из-за судебного разбирательства, «неприемлемо».