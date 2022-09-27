Опубликован рейтинг самых популярных мест отдыха в Израиле

В этом году национальный парк «Ган ха-Шлоша» посетило 128 тысяч посетителей, а всего в Израиле отдыхало 2,1 млн человек, из которых 235 тысяч — это туристы.

Управление природы и парков Израиля сформировало рейтинг самых популярных мест отдыха.

Управление опубликовало статистику, что парки и заповедники посетили почти 2,1 млн человек, из которых число туристов составило 235 тысяч. Число посетителей увеличилось по сравнению с прошлым годом на 200 тысяч. Тогда общее количество отдыхающих составило 1,9 млн людей, а туристов было всего 21 тысяча.

Первое место в рейтинге мест отдыха национальный парк «Ган ха-Шлоша», его выбрали 128 тысяч посетителей, которые предпочитают водоемы, водопады и зеленые газоны на фоне пейзажей Гильбоа.

Второе место посетители отдали парку «Масада». 125 тысяч человек отдохнуло в нем этим летом. «Масада» также популярен среди туристов, которые восхищаются древней историей и захватывающим видом на Мертвое море.

Третье место в списке самых посещаемых мест занимает «Кейсария». Парк, названный в честь римского императора Цезаря Августа, посетило 107 тысяч человек, оценивших красоту его исторических римских зданий.

Природный заповедник «Эйн-Геди» получил четвертое место, оцененный 97 тысячами посетителей.

Далее места распределились следующим образом:

5 место — национальный парк «Тель Ашкелон» (91 тыс. посетителей);

6 место — природный заповедник «Ручей Снир» (85 тыс. посетителей);

7 место — природный заповедник «Бетиха», или «Маджрасе» (79 тыс. посетителей);

8 место — заповедник «Баниас» (77 тыс. посетителей);

9 место — парк «Афек» (71 тыс. посетителей);

10 место — заповедник «Тель Дан» (70 тыс. посетителей).

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