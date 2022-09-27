Опубликован рейтинг самых популярных мест отдыха в Израиле

Управление природы и парков Израиля сформировало рейтинг самых популярных мест отдыха.
Управление опубликовало статистику, что парки и заповедники посетили почти 2,1 млн человек, из которых число туристов составило 235 тысяч. Число посетителей увеличилось по сравнению с прошлым годом на 200 тысяч. Тогда общее количество отдыхающих составило 1,9 млн людей, а туристов было всего 21 тысяча.
Первое место в рейтинге мест отдыха национальный парк «Ган ха-Шлоша», его выбрали 128 тысяч посетителей, которые предпочитают водоемы, водопады и зеленые газоны на фоне пейзажей Гильбоа.
Второе место посетители отдали парку «Масада». 125 тысяч человек отдохнуло в нем этим летом. «Масада» также популярен среди туристов, которые восхищаются древней историей и захватывающим видом на Мертвое море.
Третье место в списке самых посещаемых мест занимает «Кейсария». Парк, названный в честь римского императора Цезаря Августа, посетило 107 тысяч человек, оценивших красоту его исторических римских зданий.
Природный заповедник «Эйн-Геди» получил четвертое место, оцененный 97 тысячами посетителей.
Далее места распределились следующим образом:
- 5 место — национальный парк «Тель Ашкелон» (91 тыс. посетителей);
- 6 место — природный заповедник «Ручей Снир» (85 тыс. посетителей);
- 7 место — природный заповедник «Бетиха», или «Маджрасе» (79 тыс. посетителей);
- 8 место — заповедник «Баниас» (77 тыс. посетителей);
- 9 место — парк «Афек» (71 тыс. посетителей);
- 10 место — заповедник «Тель Дан» (70 тыс. посетителей).
Ранее Курсор информировал, что министерство охраны окружающей среды назвало лучшие израильские пляжи, которые в 2022 году оценили как «очень чистые».