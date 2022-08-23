В Израиле опубликовали рейтинг самых чистых пляжей

Названы лучшие израильские пляжи, которые в этом году получили оценку «очень чистый». Министерство охраны окружающей среды определило индекс чистоты пляжей, который показал рост показателей по сравнению с прошлым годом.

Министерство охраны окружающей среды составило список самых чистых пляжей по данным на 23 августа.

Об этом сообщили detaly.

Согласно полученной от министерства информации, в первой половине августа 83,3% открытых пляжей получили оценку «чистые и очень чистые».

При этом самыми чистыми пляжами с оценкой «очень чистый» стали пляжи в Тират-Кармеле, Акко, Мате-Ашер, Хадере, Бат-Яме, Ган-Раве, Ашдоде и Ашкелоне.

Для сравнения, в прошлом году индекс чистоты пляжей за тот же период составил всего 75,75%. То есть именно такое число пляжей определены министерством охраны окружающей среды как «чистые или очень чистыми».

В этом индексе не было грязных пляжей.

Кроме того, в министерстве подсчитали, что с 25 июня по 18 августа проверяющими организациями было выписано около 3162 штрафов за нарушения на пляжах, из них около 595 штрафов – за несоблюдение чистоты. Напомним, штраф за оставление мусора на пляже может достигать 750 шекелей.

Ранее «Курсор» писал, что израильские пляжи попали в сотню лучших пляжей мира.

«Курсор» также сообщал, что жалобы подействовали: власти увеличат количество автобусных рейсов в Иерусалим. В связи с многочисленными жалобы на сферу общественного транспорта минтранс наконец сообщил о грядущих изменениях и пообещал значительно улучшить сервис.

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