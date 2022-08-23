В Израиле опубликовали рейтинг самых чистых пляжей

Министерство охраны окружающей среды составило список самых чистых пляжей по данным на 23 августа.
Об этом сообщили detaly.
Согласно полученной от министерства информации, в первой половине августа 83,3% открытых пляжей получили оценку «чистые и очень чистые».
При этом самыми чистыми пляжами с оценкой «очень чистый» стали пляжи в Тират-Кармеле, Акко, Мате-Ашер, Хадере, Бат-Яме, Ган-Раве, Ашдоде и Ашкелоне.
Для сравнения, в прошлом году индекс чистоты пляжей за тот же период составил всего 75,75%. То есть именно такое число пляжей определены министерством охраны окружающей среды как «чистые или очень чистыми».
В этом индексе не было грязных пляжей.
Кроме того, в министерстве подсчитали, что с 25 июня по 18 августа проверяющими организациями было выписано около 3162 штрафов за нарушения на пляжах, из них около 595 штрафов – за несоблюдение чистоты. Напомним, штраф за оставление мусора на пляже может достигать 750 шекелей.
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