Организаторы антиправительственных протестов планируют более масштабные митинги

Израильтян предупреждают, что они могут «заплатить цену за десятилетия вперед».

Организаторы антиправительственных протестов заявили, что в ближайшие выходные планируют более масштабные митинги. Сообщается, что лидеры оппозиции ведут переговоры об участии в мероприятии на площади Габима в Тель-Авиве.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Группа протеста «Черные флаги» призывает общественность «выступить в беспрецедентном количестве в эту субботу» или «заплатить цену за десятилетия вперед». Акция протеста также запланирована в Иерусалиме возле резиденции президента.

«Курсор» сообщал, что полиции заявили, что Бен-Гвир не изменит отношение к протестующим в Тель-Авиве.