В полиции заявили, что Бен-Гвир не изменит отношение к протестующим в Тель-Авиве ‒ отчет

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир завершает встречу с полицией после массовых акций протеста в субботу в Тель-Авиве и в преддверии еще одной демонстрации, запланированной на эту субботу.

Об этом сообщат The Times Of Israel.

Встреча состоялась после того, как Бен-Гвир заявил вчера, что он хочет, чтобы протестующие, блокирующие дороги, были арестованы, а против буйных демонстрантов применялись водометы, как, по его словам, это было сделано в Иерусалиме против шумных демонстрантов-харедим.

Поскольку демонстранты, выступающие против судебных перестановок в новом правительстве, планируют на этой неделе еще более масштабный митинг, представители полиции сообщают министру, что планируют действовать сдержанно и не изменят текущую политику. В том числе не будут арестовывать людей, временно блокирующих дороги, до тех пор, пока протестующие будут сотрудничать.

Официальные лица заявили, что полиция в Иерусалиме иногда использует более жесткую тактику из-за более воинственного характера протестов там, в отличие от Тель-Авива, где организаторы обычно договариваются с полицией о блокировании дорог на короткий период, прежде чем разойтись.

Журналисты пишут, что министр запросил сравнительные данные по Иерусалиму и Тель-Авиву. Утверждается, что полиция согласилась занять более жесткую позицию в отношении демонстрантов, которые используют нацистские символы в своих знаках протеста, и конфискует такие изображения.

В сообщении говорится, что Бен Гвир хотел сделать то же самое с палестинскими флагами, которые были замечены во время субботней акции протеста, но полиция сообщила ему, что нет законных оснований для их конфискации.

«Курсор» сообщал, что Бен-Гвир заявил, что Ганц «пересек красную линию».