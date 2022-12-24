В США раввины пообещали запретить выступления некоторых членов правительства Израиля в своих общинах

Более 330 американских раввинов обещают запретить членам религиозно-сионистского блока в новом правительстве Биньямина Нетаниягу выступать в своих синагогах и будут лоббировать, чтобы они не выступали в своих общинах.

Об этом сообщает Haaretz.

Известно, что министры правительства Израиля порой выступают в американских синагогах, чтобы заручиться поддержкой своих инициатив и идей. Раввины утверждают, что они не будут приглашать членов блока выступать на своих собраниях и в организациях, будут выступать против их участия в других форумах в сообществах.

«Мы будем призывать советы наших конгрегаций и организаций присоединиться к нам в этом протесте в знак нашей приверженности нашим еврейским и демократическим ценностям», – сказано в письме.

Среди подписавших это письмо есть:

действующие и бывшие члены советов раввинов в Чикаго и Лос-Анджелесе;

раввины, возглавляющие крупнейшие консервативные и реформистские общины в Вашингтоне;

бывшие лидеры основных органов реформистского и консервативного движения;

нынешний лидер реконструкционистского движения;

ректор Американского еврейского университета в Лос-Анджелесе.

Письмо инициировал Дэвид Тойч, ведущий реконструктивистский раввин в Филадельфии, и Джон Розов, почетный раввин Храма Исраэль в Лос-Анджелесе. В письме излагаются пять предложений религиозных сионистов, которые «нанесут непоправимый вред отношениям между Израилем и еврейской диаспорой», а именно:

изменение Закона о возвращении;

подрыв прав ЛГБТК;

разрешение Кнессету отменять решения Верховного суда;

аннексия Иудеи и Самарии;

изгнание арабских граждан, выступающих против правительства Израиля.

Некоторые еврейские группы США выступили против включения экстремистской фракции в правительство. Среди них Антидиффамационная лига, основные неортодоксальные движения и либеральные еврейские политические группы Ближнего Востока «Партнеры за прогрессивный Израиль», Израильский политический форум, J Street и «Американцы за мир сейчас».

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