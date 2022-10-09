Ошибка врачей: в больнице Шиба пересаженное сердце было повреждено прямо перед операцией

Медицинский работник случайно поместил донорский орган в неправильный консервант. Пациент снова в списке ожидания на донорство органов, его состояние стабильное, но ждать придется долго.

Операция по пересадке сердца в больнице Шиба в Тель ха-Шомер не удалась из-за ошибки одного из медицинских работников. Перед операцией сотрудник случайно поместил донорское сердце в неправильный консервант, повредив орган.

Как сообщает Walla, в операционной заметили ошибку и остановили трансплантацию. Сейчас врачи пытаются восстановить повреждения донорского сердца с помощью лекарств. Но пока не ясно, можно ли будет использовать орган для пересадки.

Между тем пациент снова в списке ожидания на донорство органов, его состояние стабильное, при этом он подключен к аппарату искусственного кровообращения, поэтому его не могут выпустить из медицинского центра, пока не будет найдено решение.

«Если медики не смогут восстановить поврежденное сердце, следующий донор может найтись нескоро: пересадка сердца делается не так часто, как трансплантация других органов», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что по инициативе директора медицинского центра Шиба создана инспекционная комиссия. Случай был зарегистрирован в Министерстве здравоохранения как приемлемый».

Как сообщал Курсор, в мае в медицинском центре Хадасса в Эйн-Кареме провели невероятно сложную трансплантацию сердца. Для 76-летнего пациента все обычные процедуры не соответствовали требуемому лечению.

Так как операция прошла успешно без осложнений, процедура теперь станет еще одним вариантом лечения для подобных пациентов в критическом состоянии.

Также Курсор информировал о том, что репатриант из Украины перенес две пересадки почки и операцию на сердце.