Острова Греции могут стать убежищем для израильтян в случае ядерной атаки Ирана

Адвокат Аври Штайнер предложил Израилю купить греческие острова в Средиземном море в качестве места эвакуации в случае эскалации иранской угрозы.

На заседании правления Heimanuta, дочерней компании Keren Kayemeth LeIsrael-Jewish National Fund (KKL-JNF) , которая занимается покупкой земли, Штайнер выдвинул эту идею как план на случай непредвиденных обстоятельств для эвакуации израильтян в случае иранской ракетной атаки.

Это предложение было отклонено правлением Heimanuta, которое постановило, что покупка земли за пределами земли Израиля «не является миссией KKl-JNF».

Штайнер утверждал, что перспектива приобретения дочерней компанией KKL-JNF греческих островов является необходимостью для эвакуации израильтян в случае ракетного удара или стихийного бедствия.

Он заявил, что считает необходимым предложить эту идею совету директоров Heimanuta после сообщений о баллистическом арсенале Исламской Республики. Во вторник генерал Центрального командования США Кеннет Маккензи заявил, что у Ирана более 3000 баллистических ракет, многие из которых могут достичь территории Государства Израиль.

Штайнер, активный член Всемирного сионистского конгресса, утверждал, что это возможность обеспечить безопасное убежище в случае серьезной угрозы для израильского населения.

«Мне пришла в голову идея, что государство или независимый сионистский орган должны искать незаселенные земли, которые можно купить, и создавать инфраструктуру, необходимую для эвакуации граждан в случае необходимости».

«Израилю необходимо иметь собственность или арендовать большие площади», а греческие острова, которые, по словам Штайнера, «в основном безлюдны», идеально подходят из-за их близости к Израилю.

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