Студент Гарварда создал сайт для поиска жилья для беженцев из Украины

Студент Гарвардского университета создал международный веб-сайт, на котором украинские беженцы находят людей, готовых принять их у себя дома по всему миру.

Сайт ukrainetakeshelter.com был создан всего за три дня 19-летним студентом-нейрофилософом Ави Шиффманном.

Он доступен на 12 языках и позволяет беженцам, спасающимся от продолжающихся российских бомбардировок Украины, просто ввести свое текущее местоположение и мгновенно найти список доступных хостов.

Шиффманн сказал, что у него возникло желание создать ресурс, когда он понял, что большинство официальных правительственных веб-сайтов сбивают с толку.

«Многие из этих беженцев бегут пешком под взрывы и обстрелы. Они в стрессе, сбиты с толку и напуганы, и они находятся в новых странах, где не понимают языка», — сказал он.

«И затем они просто должны зайти на правительственный веб-сайт, полный чепухи, и ждать, пока им не найдут место, чтобы остаться».

В течение недели после запуска тысячи людей «почти из всех стран мира» опубликовали объявления, предлагающие целые дома, пристройки, комнаты и даже диваны в своих домах для проживания украинских беженцев.

«Люди предлагают все, от дивана в своей квартире для одного человека до целой фермы, на которой могут разместиться пять семей», — сказал Шиффман.

«Если у вас есть дополнительный диван в вашем доме в небольшой деревне в Венгрии, вы можете зайти на веб-сайт и опубликовать объявление, и тогда беженцы смогут связаться с вами».

«Курсор» писал ранее, что некоторым украинским беженцам отказали во въезде в Израиль из-за ошибки перевода.