Островное государство откроет посольство в Иерусалиме

Открытие дипломатического представительства "приблизит Иерусалим к Тихому океану".

Островное государство в южной части Тихого океана Фиджи откроет посольство в Иерусалиме в начале 2024 года.

Об этом в понедельник, 2 октября, сообщил заместитель премьер-министра страны Вильям Гавока, информирует Jewish News Syndicate.

Это заявление прозвучало в то время, когда сотни паломников из Фиджи находятся в Израиле, чтобы принять участие в ежегодном праздновании Суккота, организованном Международным христианским посольством в Иерусалиме.

«Правительство взяло на себя обязательства. Мы очень хотим, чтобы это произошло как можно скорее», - сказал Гавока.

Он отметил, что премьер-министр Фиджи Ситивени Рабука подтвердил решение посольства на встрече с премьер-министром Биньямином Нетаниягу в кулуарах общих дебатов Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в прошлом месяце.

"Наше желание иметь посольство в Иерусалиме очень сильно. Мы, как народ, чувствуем себя очень близкими к потомкам Авраама и хотим полностью соединиться с Израилем. Мы находимся на краю земли, а вы в центре земли", - подчеркнул глава правительства Фиджи.

Как сообщал Курсор, на прошлой неделе более 250 христианских паломников из Фиджи прибыли в Израиль первым чартерным рейсом между двумя странами, чтобы принять участие в праздновании Суккота, организованном Международным христианским посольством в Иерусалиме, евангелистской организацией, выступающей за Израиль.

В 24-часовое путешествие, включавшее остановку в Гонконге, также прибыли паломники из Самоа, Тонги и Островов Кука.

Также мы писали о том, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел в американском Ньй-Йорке переговоры с президентом Демократической Республики Конго Феликс Чисекеди, в ходе которых стороны договорились перенести посольство Конго из Тель-Авива в Иерусалим.