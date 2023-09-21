В Израиль впервые в истории прибудет прямой рейс из острова Фиджи

Самолету придется преодолеть более 16 тысяч километров.

На следующей неделе, 27 сентября, впервые в Израиль прибудет прямой рейс авиакомпании Fiji Airways из острова Фиджи, на борту которого будут 250 туристов-христиан, которые прилетят на суккотнюю конференцию в Иерусалиме, проводимую Международным христианским посольством.

Об этом сообщает издание "Детали".

Это сложный рейс, поскольку авиаперевозчику придется преодолеть более 16 тысяч километров с дозаправкой в Гонконге. Время путешествия составит около 20 часов. Его пассажиры - евангелисты из Океании: граждане Фиджи, Тонги, Самоа и Австралии.

Вместе с ними посетить мероприятие в Иерусалиме прибудет заместитель премьер-министра Фиджи Вильям Р. Гавока, который работал над открытием посольства своей страны в столице Израиля.

"Курсор" писал ранее, что израильская авиакомпания Sun d'Or, которая входит в группу El Al заявила, что с декабря текущего года возобновляет полеты в Краков (Польша) и продажа билетов уже стартовала.

Еще мы писали, что из российской федерации* в Израиль запускают еще один прямой рейс, который будет осуществлять авиакомпания Red Wings на самолетах "Суперджет". Гражданам рассказали о стоимости билетов на новом маршруте.

Напомним, что бюджетная венгерская авиакомпания Wizz Air объявила, что расширяет географию своих полетов и в скором времени откроет рейсы по новым маршрутам Европы и Ближнего Востока.

Читайте также, что между Израилем и Казахстаном открылось прямое авиасообщение, поэтому путешествие в нашу страну станет более быстрым и комфортным.