Отдых на Суккот в Европе может подвергнуть туристов некоторым рискам.

В последние годы отдых на Суккот в Европе – это не просто поездка по историческим городам. Все больше и больше израильтян едут в Европу, чтобы провести время на природе и совершить короткие или длительные походы по лесам, велосипедные прогулки, поплавать в реках и многое другое. Однако это также может подвергнуть путешественников новым рискам.

Об этом пишет Maariv.

Доктор Ясмин Маор, директор отделения инфекционных заболеваний больницы Вольфсон, советует сходить в клинику на консультацию перед поездкой в полевые условия.

Когда вы готовитесь к поездке на Суккот в Европу, а точнее на природу, следует знать о клещевом энцефалите (КЭ), которым, как следует из названия, можно заразиться в результате укуса клеща (хотя возможно заражение и при употреблении непастеризованного молока зараженного животного).

Болезнь, которой нет в Израиле, но которая распространена в Европе, иногда может также вызывать воспаление головного мозга со всеми вытекающими отсюда последствиями, отмечает доктор Маор.

В прошлом болезнь была широко распространена в основном в россии* и, в частности, в сибири, но с изменением климата ареалы обитания клеща расширились, и сегодня он также распространен в различных европейских странах, популярных у израильских путешественников, включая Австрию и Германию, лесной регион в Швейцарии, а также различные страны Балтии и Скандинавии, такие как Литва, Латвия, Эстония или Швеция. Заболеваемость также наблюдается в Китае, Корее и Японии. Заражение происходит в весенние, летние и осенние месяцы.

Заболевание «чем-то похоже на вирус, вызывающий лихорадку Западного Нила», объясняет доктор Маор. "У большинства пациентов симптомы напоминают грипп - высокая температура, общее недомогание, мышечные боли и тому подобное. Эти симптомы обычно проходят в течение недели. Однако у небольшого количества пациентов на второй неделе заболевания появляется поражение центральной нервной системы, включая воспаление мозговых оболочек и воспаление головного мозга», — отмечает доктор.

Маор добавляет, что энцефалит может вызвать значительные неврологические нарушения: «Начиная с таких симптомов, как головная боль, спутанность сознания, тремор, снижение сознания и паралич различных органов. В крайних случаях заболевание может даже привести к смерти. Примерно у половины пациентов с неврологическими повреждениями выздоровление является частичным».

У детей также могут развиваться неврологические симптомы. Долгосрочные неврологические нарушения включают двигательную слабость, судороги, слабость, головные боли, потерю памяти, снижение концентрации и эмоциональную нестабильность.

На сегодняшний день не существует эффективного лечения от вируса для тех, кто уже заразился этим заболеванием. "Единственное лечение, которое мы можем предложить, - это поддерживающая терапия, - говорит доктор Маор. - Поэтому лучший способ справиться с риском - это профилактика".

В отличие от других заболеваний, передающихся клещами, таких как болезнь Лайма, при которой клещ должен оставаться на коже в течение длительного времени, при КЭ заражение может произойти в течение короткого времени, поэтому при обнаружении клеща на теле даже быстрое удаление клеща не обязательно предотвратит заражение.

Можно предотвратить это, если носить одежду с длинными рукавами и такую одежду, которая снизит вероятность укуса клеща, а также использовать препараты против укусов.

«Однако лучший способ предотвратить болезнь - это вакцинация», — говорит врач.

Сегодня получить эффективную вакцину против болезни КЭ можно в клиниках для путешественников в Израиле. Вакцину вводят тремя дозами: вторую дозу вводят примерно через две недели после первой, а третью — через год. Если риск заражения вирусом все еще существует, вы можете получить повторную дозу через три-пять лет.

"Чтобы защититься перед поездкой в ​​эндемичную страну, достаточно получить первые две дозы вакцины, - говорит доктор Маор. - Это вакцина с высоким уровнем эффективности, безопасная в использовании и без значительных побочных эффектов».

Курсор ранее писал, что с израильтянкой произошло ЧП в лесу в Чехии. Женщину укусил клещ.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!