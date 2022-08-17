Прогноз погоды в Израиле на 18 августа: ясно и слабый ветер

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В некоторых регионах страны температура может снизиться на несколько градусов, но в Израиле все равно будет сохраняться высокая солнечная активность, осадков не ожидается.

Согласно данным синоптиков, 18 августа, на большей части территории Израиля температура воздуха останется без изменений. Ожидается ясная погода со слабым ветром. Температура воздуха по городам Израиля: Иерусалим: ясно, +31°С днем, +20°С ночью;

Тель-Авив: ясно, +31°С днем, +23°С ночью;

Хайфа: ясно, +28°С днем, +20°С ночью;

Беэр Шева: ясно, +34°С днем, +21°С ночью;

Эйлат: ясно, +40°С днем, +27°С ночью; На пляжах Израиля температура воды 18 августа составит: Южное побережье : температура воды в Средиземном море — 30°С. Легкое волнение, высота волн 60-80 см.

Ветер южный, скорость 5-15 км/ч.

: температура воды в Средиземном море — 30°С. Легкое волнение, высота волн 60-80 см. Ветер южный, скорость 5-15 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 30°С. Легкое волнение, высота волн 60-80 см. Ветер южный, скорость 5-15 км/ч.

: вода прогрета до 30°С. Легкое волнение, высота волн 60-80 см. Ветер южный, скорость 5-15 км/ч. Пляжи Красного моря : температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 27°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер юго-западный, скорость 20-40 км/ч.

: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 27°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер юго-западный, скорость 20-40 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 30°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см.

Ветер южный, скорость 5-15 км/ч. «Курсор» писал ранее, в каких водоемах на севере Израиля запрещено купаться.

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Автор материала: Кати Гиршин