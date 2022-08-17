Прогноз погоды в Израиле на 18 августа: ясно и слабый ветер

Согласно данным синоптиков, 18 августа, на большей части территории Израиля температура воздуха останется без изменений. Ожидается ясная погода со слабым ветром.
Температура воздуха по городам Израиля:
- Иерусалим: ясно, +31°С днем, +20°С ночью;
- Тель-Авив: ясно, +31°С днем, +23°С ночью;
- Хайфа: ясно, +28°С днем, +20°С ночью;
- Беэр Шева: ясно, +34°С днем, +21°С ночью;
- Эйлат: ясно, +40°С днем, +27°С ночью;
На пляжах Израиля температура воды 18 августа составит:
- Южное побережье: температура воды в Средиземном море — 30°С. Легкое волнение, высота волн 60-80 см.
Ветер южный, скорость 5-15 км/ч.
- Северное побережье: вода прогрета до 30°С. Легкое волнение, высота волн 60-80 см. Ветер южный, скорость 5-15 км/ч.
- Пляжи Красного моря: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 27°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер юго-западный, скорость 20-40 км/ч.
- Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 30°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см.
Ветер южный, скорость 5-15 км/ч.
«Курсор» писал ранее, в каких водоемах на севере Израиля запрещено купаться.