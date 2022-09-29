Отдых закончился ДТП: израильтянина из Иордании эвакуировали вертолетом

Консульство Израиля в Иордании вмешалось в ситуацию и согласовало проведение ночной операции со Службой скорой помощи МАДА.

28-летний житель Иерусалима отправился на семейный отдых в Иорданию, но закончился он, к сожалению, весьма плачевно. Израильтянину потребовалась срочная операция из-за того, что он попал в ДТП.

Об этом сообщает издание «Детали».

Мужчина получил во время аварии в Иордании тяжелые травмы и его эвакуировали в Израиль с помощью вертолета МАДА. Чтобы вернуть пострадавшего на родину, его семья обратилась в посольство Израиля. Консул вмешался в ситуацию и израильтянина доставили на вертолете в медицинское учреждение » Хадасса Эйн-Керем».

Доктор Васим Муджахед, который участвовал в проведении операции израильтянину, рассказал, что при транспортировке у мужчины было крайне нестабильное состояние, у него началось снижаться давление, а этом могло быть фактором риска.

Во время полета мужчине делали переливание крови и давали различные лекарства, чтобы немного стабилизировать его самочувствие. Сейчас его состояние остается тяжелым, врачи делают все возможное, чтобы спасти ему жизнь.

«Курсор» писал ранее, что между перекрестком А-Арава и мошавом Эйн-Хацева произошла серьезная авария, один человек скончался от полученных травм на месте. Еще двоих пострадавших на вертолете МАДА госпитализировали в медицинское учреждение «Сорока».