Лобовое столкновение на шоссе № 90: пострадавших эвакуировал вертолет

Между перекрестком А-Арава и мошавом Эйн-Хацева произошла серьезная авария, один человек скончался от полученных травм на месте.

Во вторник вечером, 27 сентября, на шоссе № 90 между перекрестком А-Арава и мошавом Эйн-Хацева произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб один человек, еще двое получили травмы разной степени тяжести.

Об этом сообщает издание News.walla.

На дороге произошло лобовое столкновение автомобилей. На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые выясняют все обстоятельства инцидента. Также приехала бригада медиков, которая оказывала пострадавшим первую помощь. После этого их на вертолете МАДА госпитализировали в медицинское учреждение «Сорока».

«Курсор» писал ранее, что 21 сентября, в Сахнине произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого скончался 31-летний мотоциклист. Сотрудники полиции занялись расследованием инцидента.

Еще мы писали, что 2 сентября, на шоссе № 6 на развязке Бака столкнулся пассажирский автобус с грузовиком-эвакуатором, в результате происшествия пострадали 18 человек. На место инцидента приехала бригада «скорой» помощи (МАДА), которая с травмами госпитализировала девять человек в медицинские учреждения.

Напомним, что полиция Иерусалима устанавливает обстоятельства ДТП, которое произошло 22 сентября на дороге в Рамаллу. В результате аварии погиб 25-летний водитель мотоцикла.