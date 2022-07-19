Отец с 6-летним сыном попали в больницу после посещения аквапарка в Тель-Авиве

Мужчина с сыном при спуске с горки в знаменитом аквапарке разбили головы, 6-летнему ребенку пришлось наложить шесть швов.

Поход в знаменитый аквапарк «Меймадион», расположенный в Тель-Авиве, закончился для мужчины и его 6-летнего сына весьма плачевно. При спуске с горки они получили множественные ушибы.

Об этом сообщает издание Mako.

Известно, что отец вместе с сыном решил проехаться на одной из горок на надувном тюбинге. И судя по всему, работники аквапарка слишком быстро отправили за ними следующего посетителя.

Пострадавший рассказал, что в них на максимальной скорости врезался мужчина, весом около 100 килограммов. Инцидент произошел внутри горки закрытого типа, которая представляет собой пластиковую трубу с конусообразным расширением посередине. Столкновение произошло именно там. В результате отце и сын разбили головы, мужчина также ушиб спину и грудь.

Их доставили в медицинское учреждение на «скорой» помощи. И отцу, и ребенку пришлось накладывать швы.

Пострадавший пытается получить видео с камер наблюдения, установленных в аквапарке, а также письменный отчет об случившемся инциденте. Но руководство «Меймадиона» пока не ответило на его запрос.

«Курсор» ранее писал, что в Герцлии маленькая девочка получила серьезные ожоги и была госпитализирована в медицинское учреждение «Шиба». Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести.