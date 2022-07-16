В Герцлии из-за неосторожности трехлетняя девочка получила тяжелые ожоги

В больницу «Шиба» в Тель ха-Шомере была доставлена трехлетняя девочка, которая опрокинула на себя кастрюлю с горячим супом.

В Герцлии маленькая девочка получила серьезные ожоги и была госпитализирована в медицинское учреждение «Шиба». Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести.

Об этом сообщает издание «Детали».

Известно, что трехлетний ребенок из-за неосторожности взрослых опрокинул на себя кастрюлю, в которой находился горячий суп. Родители сразу же вызвали парамедиков. Девочке оказали помощь на месте, а потом госпитализировали в больницу «Шиба» в Тель ха-Шомере. 40% кожи ребенка поражено ожогами первой и второй степени.

Сообщается, что это не первый случай, когда дети страдают из-за неосторожности. Ранее в этом медицинском учреждении от ожогов скончался 12-летний мальчик. Ребенка доставили в критическом состоянии, и врачи долгое время боролись за его жизнь.

«Курсор» писал ранее, что трехлетний ребенок из местного совета Арара ба-Негев умер после удара током. На место были вызваны парамедики МАДА. Они срочно доставили его в больницу «Сорока», но врачи не смогли его спасти, а потому оставалось лишь констатировать его смерть.

Еще мы писали, что в Иерусалиме волонтер заметил забытого в машине ребенка. Он быстро открыл автомобиль и вызвал на место парамедиков. Процесс спасения малыша зафиксировали на видео.