Озеленение городов улучшает работу сердца, — израильские ученые

Зеленые зоны, обустроенные в городах, оказывают положительное действие на здоровье горожан. Они помогают снизить стресс, создают возможность для занятий физической активностью, а также, согласно новому исследованию израильских ученых, улучшают работу сердечно-сосудистой системы.

Об этом сообщает издание Healthy.walla.

Исследователи пришли к выводу, что жизнь в зеленой среде способствует восстановлению работы сердца после операции. Даже небольшой парк, расположенный возле дома, благоприятно влияет на состояние здоровья жителей.

Израильские ученые обнаружили связь между жизнью в зеленой среде и улучшением здоровья после шунтирования сердца — операции по восстановлению нарушенного кровотока в сердечной мышце. Человеку после такой операции требуется время для восстановления и реабилитации и в этот период многие могут испытывать боль, чрезмерную усталость, одышку и другие проблемы, в частности столкнуться с депрессией.

Эксперты провели анализ данных более 800 израильских пациентов, которые перенесли операцию на сердце в период с 2004 по 2007 год, оценив показатели их эмоционального и физического состояния, а также качество социальной жизни после операции. Спустя год ученые попросили участников снова заполнить анкету, в которой оценивались эти показатели, чтобы они смогли сделать сравнительный анализ.

К слову, уровень озеленения в местах проживания участников исследования измерялся с помощью снимков, сделанных из космоса.

Результаты исследования показали, что существует связь между пребыванием человека в зеленой среде и положительным изменением его психического состояния после шунтирования сердца. Эта связь была сильно заметна у людей с низким уровнем дохода, женщин и тех, кто пренебрегал физической активностью.

Кроме того, есть ряд других исследований, показывающих, что у горожан, которые проживают в хорошо озелененных районах риск развития сердечно-сосудистых заболеваний намного ниже, чем у тех, кто живет далеко от зеленых зон.

«Курсор» писал ранее, что израильские ученые заявили, что они открыли «источник молодости».