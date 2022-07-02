Израильские ученые заявили, что они открыли «источник молодости»

После 20 лет исследований хайфские ученые утверждают, что нашли способ сделать кожу пожилого человека снова молодой.

Ученые из медицинского кампуса Рамбам в Хайфе и Израильского технологического института Технион, а также их зарубежные коллеги – после двух десятилетий исследований – заявили об открытии «источника молодости». Это вездесущее человеческое желание кажется ближе к исполнению, по крайней мере, у лабораторных мышей, у которых исследователи обнаружили механизм омоложения органов человека.

Исследование, проведенное д-ром Авиадом Кереном, д-ром Янивом Кереном, проф. Иегудой Ульманом, проф. Амосом Гилхаром из хайфских институтов, д-ром Мартой Бертолини из лаборатории монастыря в Германии и д-ром Ральфом Паусом из Манчестерского университета, было опубликовано в престижном журнале Science Advances, издаваемом Американской ассоциацией содействия развитию науки, под названием «Омоложение человеческих органов с помощью VEGF-A: уроки кожи».

Используя старый кожный трансплантат на молодых мышах, ученые доказали, что можно снова сделать кожу и другие органы молодыми, изменяя молекулярную структуру во всех слоях кожи.

По словам учены, пересадка старой человеческой кожи молодым мышам с тяжелым комбинированным иммунодефицитом (SCID), который генетически поражает как В-, так и Т-лимфоциты, может омолодить трансплантацию живых клеток, тканей или органов от одного вида к другому. Этот процесс сопровождается ангиогенезом (ростом новых кровеносных сосудов), репигментацией эпидермиса (внешнего слоя кожи) и значительным улучшением жизненно важных биомаркеров, связанных со старением.

«Если принять точку зрения, что старение — это в конечном счете смертельная болезнь, прогрессирование которой можно замедлить и обратить вспять, и рассматривать старение как поддающуюся лечению и перепрограммируемую мишень, анализируя ключевые факторы старения органов человека и разрабатывая эффективные молекулярные стратегии для его предотвращения или даже обращения вспять. Это, безусловно, представляет собой одну из самых фундаментальных задач биомедицинских исследований», — заявили они.

Для достижения этого крайне необходимы модели исследования старения, в которых можно не только определить ключевые факторы старения органов человека, но и протестировать наиболее многообещающие стратегии предотвращения старения и повторного омоложения человека с помощью лекарств, удаляющих старые клетки, сначала на лабораторных животных.

Человеческая кожа идеально подходит в качестве такой доклинической модели исследования старения, но редко используется в основных исследованиях старения для этой цели. Известно, что старение человеческого тела сначала проявляется в изменениях кожи и поседении волос.

«Поэтому несмотря на то, что массовые усилия промышленности направлены на удовлетворение древнего человеческого желания остановить или обратить вспять фенотип старения кожи, — писали они, — успех на этом рубеже в лучшем случае остается умеренным, и многие заявления о продуктах in vivo [в моделях на животных] омоложения кожи человека, как правило, недостаточно обоснованы».

По словам ученых, молекулярные механизмы, лежащие в основе старения кожи у лабораторных животных, становятся все более понятными и кажутся возможными.

Команда ранее пересаживала старую человеческую кожу молодым мышам с SCID, но они не знали, распространяется ли омоложение кожи ниже эпидермиса. Чтобы определить это, они использовали фактор роста эндотелия сосудов А (VEGF-A), чтобы стимулировать омоложение органов человека у лабораторных животных.

Старение было обращено вспять, когда старая человеческая кожа была пересажена молодым мышам SCID, что подтвердило, что все слои человеческой кожи могут снова стать молодыми. Кроме того, количество новых кровеносных сосудов в коже также увеличилось.

Ранее Курсор писал, что ученые нашли способ обратить старение вспять. Ученые нашли способ обратить вспять старение у мышей. Теперь исследователи намерены сделать то же самое для людей.

Кроме этого, медики назвали продукты, которые помогут продлить вашу молодость. Качество нашего питания напрямую влияет на количество лет жизни. А добавление в рацион определенных продуктов может стать путем к долголетию.

Курсор сообщал, что ученые назвали признак, который указывает на приближение смерти. Исследование проводилось на протяжении трех десятилетий в Дании и Швеции. И касалось, в основном, причин смерти у женщин. В том числе ранней кончины.