Ожидается увольнение 900 рабочих из-за закрытия завода в Нагарии

Американский производитель реактивных двигателей Pratt & Whitney планирует прекращение производства лопаток компрессора на заводе Blades Technology Ltd. (BTL) в Нагарии после более чем 40-летнего перерыва, что ставит под угрозу 900 рабочих мест.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Гендиректор BTL Игорь Краповинский проинформировал сотрудников о том, что главная компания Pratt & Whitney решила закрыть производство лопаток для компрессоров, потому что завод в Нагарии приносил «значительные убытки, которые только увеличиваются». В письме сказано, что производственную линию будет постепенно выводить из эксплуатации, начиная с 2024 года, и остановят ​​в 2025 году.

Это может привести приведет к массовым увольнениям большинства рабочих завода. Производитель прецизионных кованых и обработанных лопаток и лопастей для аэрокосмической и промышленной газовых турбин имеет два завода, расположенных на севере Израиля, один в Нагарии и один в Тефене. После объявления о закрытии производства и планируемых увольнениях федерация труда «Гистадрут» объявила о трудовом споре на фабрике.

По словам Ашера Шмуэли, главы Гистадрута в регионе Западной Галилеи, сотрудников BTL проинформировали о закрытии завода в Нагарии и сокращении операций на заводе в Тефене в течение следующих трех лет. В результате ожидается, что 900 из 1400 работников уволят.

«После объявления о планируемых увольнениях я сообщил руководству вместе с рабочим комитетом, что Гистадрут не будет вести переговоры о закрытии завода, но наша цель — найти альтернативного покупателя для компании, которая будет использовать завод как действующее предприятие», – сказано в заявлении Шмуэли.

Шмуэли добавил, что председатель федерации труда Гистадрут Арнон Бар-Давид уже изучает этот вопрос и намерен добиваться участия правительственных министерств.

«Курсор» сообщал, что рост средней зарплаты обгоняет инфляцию.