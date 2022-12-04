Рост средней зарплаты обгоняет инфляцию — Центральное статбюро

Увеличение денежной массы в обороте порождает новый рост цен — это явление известно под названием инфляционной спирали.

Средняя заработная плата наемных работников в Израиле за последний год выросла не только в номинальном, но и в реальном выражении. Так, впервые с начала года рост зарплаты обогнал темпы инфляции.

Об этом информирует Israel Info со ссылкой на данные Центрального статистического бюро.

Отмечается, что по сравнению с сентябрем 2021 года средняя зарплата в стране увеличилась на 4.7% и достигла 12,214 шекелей. При этом уровень инфляции за те же 12 месяцев составил 4.6%. Таким образом, реальная зарплата израильских работников увеличилась на 0.1 процентных пункта.

«Быстрый рост зарплаты на фоне инфляции тревожит экономистов. … Увеличение денежной массы в обороте порождает новый рост цен — это явление известно под названием инфляционной спирали. Поскольку темпы роста зарплат высокооплачиваемых работников в Израиле сильно обгоняют повышение минимальной зарплаты, от раскручивания инфляционной спирали страдают самые малообеспеченные слои населения — социальное неравенство усугубляется», — пишет издание.

Как сообщал Курсор, 21 ноября валютный комитет Банка Израиля повысил процентную ставку на 0,5% до 3,25%. Это стало шестым повышением ставки Банком Израиля с апреля, когда он поднял ставку с исторического минимума в 0,1% до 0,35%.

После двух повышений на 0,75% подряд в прошлом месяце и в конце августа Валютный комитет Банка Израиля на этот раз выбрал более умеренный рост на 0,5%, хотя некоторые аналитики ожидали повышения на 0,75%.

Также напомним, что в октябре было зафиксировано повышение инфляции на 0,6%, которое дополнило рост на 5,1% за последние 12 месяцев. При этом, по мнению некоторых экономистов, к концу года инфляция достигнет уровня 5,5%.

До этого Курсор информировал о том, что в начале месяца Банк Израиля опубликовал обновленные данные о своих процентных ставках.

Также Курсор писал о том, что Банк Израиля стремится снизить банковские сборы.