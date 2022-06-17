ПА настаивает на создании комитета ООН по апартеиду в отношении Израиля — глава Amnesty International

Генеральный секретарь Amnesty International Агнес Калламар заявила что Южная Африка, Намибия и ПА настаивают на повторном созыве Специального комитета ООН против апартеида.

«Сейчас ведутся серьезные переговоры между Южной Африкой, Намибией и Государством Палестина, чтобы предложить Генеральной Ассамблеи ООН резолюцию о воссоздании специального комитета против апартеида, который был первоначально создан в 1962 году», — заявила Калламар.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

«Мы поддерживаем это в Amnesty. Мы призываем к воссозданию этого специального комитета. Мы должны использовать все возможные инструменты прямо сейчас, чтобы оказать давление, чтобы системы угнетения и господства в Израиле и других странах были упразднены», — сказала она.

Она выступила на мероприятии ООН в Нью-Йорке под названием «Апартеид, международное право и оккупированная палестинская территория». Ранее в этом году Amnesty International опубликовала отчет, в котором «Израиль обвиняется в преступлении апартеида за его обращение с палестинцами». Израиль отверг это утверждение и заявил, что те, кто его распространяет, пытаются подорвать существование еврейского государства.

Перед мероприятием посол Израиля в ООН в Нью-Йорке Гилад Эрдан написал письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с просьбой не разрешать ООН проводить мероприятие по поводу апартеида в отношении Израиля.

«Помещения ООН не должны использоваться в качестве платформы для тех, кто стремится делегитимизировать Израиль — единственное и неповторимое еврейское государство», — сказал Эрдан.

«Потворствуя, продвигая и допуская ядовитое событие с таким подстрекательским названием, ООН посылает миру четкий сигнал — она беззастенчиво поддерживает эти ложные нарративы, которые не только увековечивают конфликт, но и были сфабрикованы с единственной целью — нападения на Израиль», — сказал Эрдан.

«Если это событие не переходит черту, то где именно проводится черта?», — добавил он.

Миссия Израиля при ООН в Нью-Йорке никак не прокомментировала стремление вновь созвать специальный комитет по апартеиду, который был создан в соответствии с резолюцией 1761. Под эгидой комитета ООН работала над отменой апартеида в Южной Африке.

Ранее Курсор писал, что Беннет раскритиковал Аббаса из ПА за обвинение Израиля в убийстве журналистки. Беннетт утверждает, что во время перестрелки, попавшей на видео, было слышно, как палестинские арабы заявили, что они попали в солдата, «но ни один солдат не пострадал, что повышает вероятность того, что они выстрелили в журналистку и причинили ей вред».

Также мы сообщали, что в сети появилось видео момента гибели журналистки Аль-Джазиры. Во время перестрелки в Дженине была убита журналистка Аль-Джазиры Ширин Абу-Акле, согласно предположениям, она была подстрелена палестинскими боевиками.

Напомним, появилось видео, на котором палестинские боевики несут тело погибшей журналистки в Дженине. ПА сообщила, что репортер Ширин Абу Акле была убита израильским огнем в голову. Военные утверждают, что ее могли застрелить палестинцы. Лапид предложил совместное расследование.