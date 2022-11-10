Падение БПЛА на юге Израиля: эксперты проанализировали обстоятельства и причины

«Израильские беспилотники часто действуют в очень отдаленных районах, их круг применения достаточно широк, поэтому факторов риска много», — заявил бывший командующий системой ПВО.

Падение БПЛА в среду на юге Израиля стало не первым случаем за последнее время. Эксперты попытались разобраться в причинах этого и проанализировали разницу между этими летательными средствами и пилотируемыми.

Об этом сообщает Israel Hayom.

Часто израильские беспилотники действуют в очень отдаленных районах и на этой неделе атаковали колонну иранских вооружений, следовавшую из Ирака в Сирию по пути в Ливан. Согласно этим сообщениям, беспилотные летательные аппараты атаковали колонну грузовиков с бензобаками и оружием.

Отставной бригадный генерал Цвика Хаймовиц, бывший командующий системой ПВО, рассказал, что количество действующих БПЛА неизмеримо больше, чем истребителей. Отсюда и закономерность, что падения бывают чаще. Ясно, что все БПЛА являются гораздо менее сложными устройствами, по сравнению с самолетами, что еще больше повышает вероятность их аварии.

«Более простые средства по своей природе уязвимы, поэтому вы еще услышите об их падении»», — говорит Хаймовиц.

Конечно, такого не должно происходить, а для этого нужно помнить, что БПЛА управляется по радиосвязи, и от удаленности оператора зависит точность действий БПЛА и его надежность.

Активных областей применения БПЛА очень много, гораздо больше, чем у самолетов. Поэтому возрастает вероятность выхода из строя и падения.

Также особенность в том, что наличие радиосвязи является дополнительным фактором риска, поскольку могут быть нарушения связи или умышленные вмешательства. .»В БПЛА много разработок для защиты связи, но лазеек для сбоев еще больше, особенно в более простых системах, которые работают в полевых условиях», — добавил эксперт.

Ранее Курсор писал, что на юге Израиля упал беспилотник ЦАХАЛа: на место направлены военные.