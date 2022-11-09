На юге Израиля упал беспилотник ЦАХАЛа: на место направлены военные

В среду, 9 ноября, на юге Израиля разбирался беспилотный летальный аппарат ЦАХАЛа. Он упал недалеко от Арада.

Об этом сообщает издание «Детали».

На место падения направлены военнослужащие, которые должны забрать его. В результате инцидента, к счастью, никто не пострадал.

Отмечается, что командующий ВВС Израиля генерал-майор Томер Бар приказал временно прекратить использование дронов этого же типа до окончания расследования инцидента.

«Курсор» писал ранее, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) израильского производства, которые правительство Германии арендовало в рамках долгосрочной сделки, вскоре могут быть развернуты немецкими военными для наблюдения за жизненно важной энергетической инфраструктурой страны и слежения за передвижениями российского военно-морского флота.

Еще мы писали, что военно-воздушные силы (ВВС) Швейцарии получили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Elbit израильского производства.

Напомним, что использование ЦАХАЛом боевых дронов был один из самых сокровенных секретов Израиля, тем не менее военная цензура запретила какую-либо публикацию об этом почти на 30 лет. Но в июле 2022 года наконец позволили сказать: Израиль как имеет, так и использует беспилотники для нанесения ударов по целям вблизи и вдали от границ страны. Согласно данным, ЦАХАЛ использует четыре основных ударных дрона: Eitan (Heron TP), Zik (Hermes 450), Kohav (Hermes 900) и Shoval (Heron 1).