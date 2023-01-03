Палестинская автономия обратилась к Байдену по вопросу Храмовой горы

В связи с восхождением Бен-Гвира на Храмовую гору в регионе опасаются усиления конфликтов, вплоть до запуска ракет из сектора Газа.

ПА заявила, что неоднократные угрозы Израиля изменить существующую историческую ситуацию в мечети Аль-Акса на Храмовой горе «будут иметь серьезные последствия для всех».

Об этом сообщил пресс-секретарь Абу Мазена Набиль Абу Рудина.

В опубликованном им сообщении к США Абу Рудина отметил предоставление разрешения на проведение молитв и религиозных богослужений для евреев, определение места для синагоги в «Мечети Аль-Акса» и декларирование равноправия всех религий там.

Он заявил, что это создаст напряженную и нестабильную ситуацию, и, несомненно, будет другой исторический период, поэтому «оккупация должна быть правильно оценена, поскольку Иерусалим всегда будет оставаться ключом к безопасности и миру и являться единственным историческим условием для поддержания стабильности в регионе».

Абу Рудина далее сказал, что «позиция США в отношении политики и подхода нынешнего экстремистского израильского правительства и в отношении решений, имеющих международную законность, в первую очередь Резолюции (Моабитат) 2334, будет иметь решающее значение».

Пресс-секретарь президента ПА предостерег США от этой опасной политики американского давления, приведет к выходу ситуации из-под контроля. «Пришло время превратить слова (президента Байдена и Блинкена) в реальность на местах, пока не стало слишком поздно».

Ранее ХАМАС прореагировал на намерения министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира посетить Храмовую гору, отметив, что это может привести к эскалации на всей территории.

ХАМАС призвал мусульманскую общественность приехать и остаться в мечети Аль-Акса, чтобы защитить ее от вторжения поселенцев и «их экстремистского лидера Бен-Гвира».

Известно, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу разговаривал с Бен-Гвиром, чтобы тот отложил запланированное паломничество на Храмовую гору на несколько дней. Служба безопасности предупредила Нетаниягу, что восхождение Бен-Гвира на Храмовую гору может привести к эскалации безопасности и запуску ракет из сектора Газа.