Палестинские арабы осквернили мемориал памяти убитого в теракте Разиэля Шеваха

Сообщается, что помимо палестинского флага, на мемориале написали имя террориста, который убил Разиэля Шеваха.

Во время шаббата палестинцы в очередной раз осквернили мемориал памяти убитого в теракте Разиэля Шеваха недалеко от форпоста Хават-Гилад.

Об этом сообщили на телеграм-канале Люди в черном.

«На этот раз, помимо палестинского флага, на мемориале написали имя террориста, который убил Разиэля Шеваха. В прошлый раз этот же мемориал палестинцы осквернили в конце апреля», — написали администраторы канала.

Также на канале показали фотографию оскверненного мемориала:

Ранее наш сайт сообщал, что 24-летний мужчина был застрелен в своей машине в Джиср-эз-Зарке. Парамедики МАДА, которые были вызваны на место происшествия, опознали Амаша и эвакуировали его в медицинский центр Гилель Яффе в Хадере для проведения ему реанимационных операций. Вскоре он был объявлен мертвым.

Кроме того, редакция Курсора сообщала, что палестинские арабы забросали коктейлями Молотова территорию Бейт-Эля, ЦАХАЛ открыл огонь.

Еще напомним, что арабские террористы обстреляли еврейские дома в Кирьят-Арбе. Председатель совета Кирьят-Арба Хеврон Элияху Либман обратился к командирам ЦАХАЛа и полиции и потребовал, чтобы они арестовали террористическую ячейку, совершившую стрельбу.