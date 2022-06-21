Арабские террористы обстреляли еврейские дома в Кирьят-Арбе

Во вторник арабы выпустили три пули по еврейским домам в Кирьят-Арабе.
Об этом сообщает Israel National News.
Одна из пуль попала в дом, но никто внутри не пострадал.
Председатель совета Кирьят-Арба Хеврон Элияху Либман обратился к командирам ЦАХАЛа и полиции и потребовал, чтобы они арестовали террористическую ячейку, совершившую стрельбу.
Он сказал: «Это событие чудесным образом закончилось без жертв. Мы могли бы закончить это событие несколькими погибшими и похоронами».
«Требую, чтобы силы безопасности проявили решимость и как можно скорее ликвидировали эти отряды террористов», — добавил Либман.
Ранее редакция Курсора сообщала, что модель Лорин Имсих, являющаяся гражданкой Израиля, заявила об «истреблении» арабов. Модель надела «тюремный» костюм и налепила на свое тело наклейки с надписями про израильскую «оккупацию», «апартеид», «угнетенных арабах», которые, как она считает, живут как в тюрьме, «истреблении» и дискриминации арабов и затыкании ртов.
Кроме того, наш сайт писал, что палестинский араб выхватил винтовку у израильского полицейского и сбежал.
Еще напомним, что арабы организовали большую незаконную свалку в Рамле.
В Иерусалиме арабские рабочие стройки напали протестующих-ультраортодоксов. Ультраортодоксы вышли на митинг против строительства в районе Гило, однако арабские рабочие напали на них и избили. Это удалось снять на видео.