Палестинские террористические группировки могут усилить атаки в преддверии выборов в Израиле

Группы заявили, что рассматривают крах правительства премьер-министра Нафтали Беннета как прямой результат его неспособности противостоять группировкам палестинского «сопротивления», особенно во время и после прошлогодней войны между ХАМАС и Израилем.

Воодушевленные распадом израильской коалиции, ХАМАС и другие террористические группировки пригрозили продолжить нападения на Израиль.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Аппетиты террористических групп, вероятно, возрастут после распада коалиции, что проложит путь к увеличению числа нападений на Израиль, особенно в Иудее и Самарии, в период, предшествующий следующим всеобщим выборам в Израиле.

Цитировались представители ХАМАСа и палестинского Исламского джихада, которые заявили, что распад коалиции был признаком «хрупкости» и «слабости» Израиля. Они заявили, что базирующиеся в Газе группы будут оставаться в состоянии повышенной готовности, чтобы «помешать» новой израильской «агрессии против палестинского народа».

Несколько палестинских арабов заявили, что они не исключают возможности того, что террористические группировки могут использовать период перед выборами для усиления своих нападений на израильтян из-за их уверенности в том, что временное правительство будет очень слабым и не захочет участвовать в новых боевых действиях.

Еще до того, как политическая драма в Израиле развернулась, боевики ХАМАС и ПИД в районе Дженина угрожали продолжить террористические атаки, особенно после того, как несколько их друзей были убиты ЦАХАЛом в течение последних нескольких недель.

Курсор ранее писал, что Израиль и Турция предотвратили попытки иранской террористической ячейки против израильтян в Турции. Израильские власти в понедельник призвали граждан немедленно покинуть Стамбул и пересмотреть вопрос о поездках в другие районы Турции.