ХАМАС восстановит связи с Сирией после десяти лет споров — СМИ

Согласно информации, обе стороны провели несколько встреч для того, чтобы достичь восстановление связей.

Палестинская исламистская группировка ХАМАС решила восстановить связи с Сирией спустя десять лет споров.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Один чиновник, попросивший не называть его имени, сказал, что обе стороны провели несколько «громких встреч для достижения этой цели».

Лидеры ХАМАС публично поддержали восстание, направленное на свержение династического правления Асада, и покинули свою штаб-квартиру в Дамаске. Это разозлило их общего союзника, Иран.

Связи ХАМАСа с Ираном позже были восстановлены, и официальные лица палестинской исламистской фракции похвалили Исламскую Республику за помощь в создании своего арсенала ракет большой дальности в Газе, которые они использовали в борьбе с Израилем.

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