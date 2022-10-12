Палестинского подростка застрелили, когда он забрасывал камнями израильские авто в Иудее и Самарии: ЦАХАЛ

По данным министерства здравоохранения Палестинской автономии, молодого человека, которого палестинские СМИ назвали Усамой Махмудом Адави, застрелили во время столкновений с израильскими войсками.
Об жтом сообщает The Times Of Israel.
Силы обороны Израиля заявили, что Адави бросал камни в израильские автомобили. По данным ЦАХАЛа, несколько человек в масках бросали камни в авто, проезжавшие по трассе 60, главной магистрали Иудеи и Самарии с севера на юг, недалеко от лагеря беженцев к северу от палестинского города Хеврон.
«Армия обороны Израиля ответила стрельбой по ним», – говорится в заявлении военных, где добавили, что «попадание было идентифицировано».
Столкновения произошли во время роста насилия в Иудее и Самарии, где в субботу и вторник в результате перестрелок были убиты два солдата, один возле Иерусалима, а второй возле Наблуса.
#صورة الشهيد أسامة محمود عدوي ( ١٨ عاماً ) برصاص الاحتلال الحي في البطن بمخيم العروب. pic.twitter.com/rO7esxX28y
— Newpress | نيو برس (@NewpressPs) October 12, 2022
Также «Курсор» сообщал о том, что на КПП «Каландия» произошло столкновение ЦАХАЛа с палестинцами.