Палестинского подростка застрелили, когда он забрасывал камнями израильские авто в Иудее и Самарии: ЦАХАЛ

Палестинские и израильские официальные лица заявили, что 18-летний палестинец был убит израильской артиллерийской стрельбой возле лагеря беженцев Аль-Аруб в среду, когда в Иудее и Самарии резко возросла напряженность.

По данным министерства здравоохранения Палестинской автономии, молодого человека, которого палестинские СМИ назвали Усамой Махмудом Адави, застрелили во время столкновений с израильскими войсками.

Об жтом сообщает The Times Of Israel.

Силы обороны Израиля заявили, что Адави бросал камни в израильские автомобили. По данным ЦАХАЛа, несколько человек в масках бросали камни в авто, проезжавшие по трассе 60, главной магистрали Иудеи и Самарии с севера на юг, недалеко от лагеря беженцев к северу от палестинского города Хеврон.

«Армия обороны Израиля ответила стрельбой по ним», – говорится в заявлении военных, где добавили, что «попадание было идентифицировано».

Столкновения произошли во время роста насилия в Иудее и Самарии, где в субботу и вторник в результате перестрелок были убиты два солдата, один возле Иерусалима, а второй возле Наблуса.

#صورة الشهيد أسامة محمود عدوي ( ١٨ عاماً ) برصاص الاحتلال الحي في البطن بمخيم العروب. pic.twitter.com/rO7esxX28y — Newpress | نيو برس (@NewpressPs) October 12, 2022

Также «Курсор» сообщал о том, что на КПП «Каландия» произошло столкновение ЦАХАЛа с палестинцами.