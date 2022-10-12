На КПП «Каландия» произошло столкновение ЦАХАЛа с палестинцами

Пострадавших среди израильских солдат, по первым данным, нет.

Сегодня вечером, 12 октября, на КПП «Каландия» произошла перестрелка между ЦАХАЛом и палестинцами.

Об этом сообщает издание «Детали».

Палестинцы обстреляли израильские силы безопасности, солдаты открыли ответный огонь. По сообщениям арабоязычных СМИ, несколько нападавших получили ранения. Пострадавших среди израильских солдат, по первым данным, нет.

Отметим, что ЦАХАЛ продолжает поиски террористов, которые убили двух израильских военных возле поселения Шавей-Шомрон и на блокпосте у лагеря беженцев Шуафат.

«Курсор» писал ранее, что подразделения ЦАХАЛа начали готовиться к возможности широкомасштабного противостояния на палестинских территориях, в котором, весьма вероятно, будут задействованы десятки тысяч полицейских и сотрудников аппарата палестинской безопасности.